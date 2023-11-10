МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Российская валюта в пятницу стабилизируется против основных валют на Московской бирже на фоне низкой рыночной активности перед выходными, следует из данных торгов. Рубль не дает покоя

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.39 мск повышался на 24 копейки, до 92,28 рубля, евро – снижался на 7 копеек, до 98,59 рубля, юаня – прибавлял 2 копейки, до 12,62 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями составляет 94 миллиарда рублей против 24,7 миллиарда по евро и 53,2 миллиарда по доллару.

Доллар при этом прибавляет к рублю 0,2%, юань – тоже 0,2%, евро – теряет 0,1%.

В течение торгов доллар остается в узком коридоре 91,9-92,3 рубля.

БОКОВИК

Курс российской валюты в пятницу преимущественно стабилизируется против основных валют на Московской бирже. При этом курс доллара цепляется за круглую отметку 92 рубля, пытаясь удержать ее. Евро выглядит несколько хуже остальных валют из-за слабости евровалюты на форексе.

"На российском валютном рынке сохраняется стратегическое преимущество в пользу рубля. Быстрое и значительное повышение ключевой процентной ставки с 7,5% до 15% годовых приводит к снижению общего спроса, в том числе на импортные товары. Также повышается привлекательность вложений в российские активы. Инвесторы частично уходят из валютных активов и перекладываются в доходные рублевые активы", — комментирует София Кирсанова, из УК "Первая".

Стоимость нефти к 16.39 мск росла на 1% — до 80,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 105,8 пункта, сигнализируя об ослаблении аппетита к риску на глобальных рынках.

ПРОГНОЗЫ

Ухудшение конъюнктуры сырьевого рынка, произошедшее в последние недели, по-прежнему не оказывает ощутимого влияния на курс рубля, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "СПБ Биржа" запустила процесс расчета по заключенным до санкций сделкам

"Сейчас ему поддержку оказывает приток иностранной валюты за счет экспортной выручки, которая увеличилась благодаря высоким ценам на нефть, которые удерживались несколько предыдущих месяцев. То есть воздействие динамики нефти на рубль происходит с временным лагом", — добавляет он.

Дополнительный импульс росту национальной валюты в текущем месяце также может дать налоговый период, но ближе к концу ноября, полагает Кирсанова из УК "Первая".

"Текущая ухудшившаяся конъюнктура нефтяного рынка будет оказывать сдерживающий эффект, но пока нет предпосылок для того, чтобы она могла развернуть тренд в сторону ослабления рубля на российском валютном рынке", — добавляет она.