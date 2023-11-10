МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Крупнейшая международная криптобиржа Binance с 15 ноября прекратит поддержку депозитов в российских рублях, а вывод уже имеющихся на счетах рублевых средств будет доступен до конца января, говорится в сообщении торговой площадки. "СПБ Биржа" запустила процесс расчета по заключенным до санкций сделкам

"Следуя решению об уходе из России и продажи бизнеса компании CommEX, Binance прекратит поддержку фиатных депозитов в российских рублях (RUB) 15 ноября 2023 г. в 00:00 (UTC). Вывод российских рублей будет доступен до 31 января 2024 г., 00:00 (UTC)", — отмечается в сообщении.

Пользователи могут переводить свои рублевые средства на платформу CommEX без комиссии. Также доступен вывод российских рублей через партнеров Binance до указанного срока, их конвертация в криптовалюту с помощью инструмента "Конвертация" или обмен на криптовалюту на спотовом рынке Binance.

В конце сентября Binance сообщала, что заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX.