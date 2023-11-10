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2023-11-10T17:05:47+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20231110/842236070.html
Binance прекратит поддержку депозитов в рублях
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Крупнейшая международная криптобиржа Binance с 15 ноября прекратит поддержку депозитов в российских рублях, а вывод уже имеющихся на счетах рублевых средств будет доступен до... ПРАЙМ, 10.11.2023
валюта, рынки, новости, россия, binance, валютные депозиты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Крупнейшая международная криптобиржа Binance с 15 ноября прекратит поддержку депозитов в российских рублях, а вывод уже имеющихся на счетах рублевых средств будет доступен до конца января, говорится в сообщении торговой площадки.
"Следуя решению об уходе из России и продажи бизнеса компании CommEX, Binance прекратит поддержку фиатных депозитов в российских рублях (RUB) 15 ноября 2023 г. в 00:00 (UTC). Вывод российских рублей будет доступен до 31 января 2024 г., 00:00 (UTC)", — отмечается в сообщении.
Пользователи могут переводить свои рублевые средства на платформу CommEX без комиссии. Также доступен вывод российских рублей через партнеров Binance до указанного срока, их конвертация в криптовалюту с помощью инструмента "Конвертация" или обмен на криптовалюту на спотовом рынке Binance.
В конце сентября Binance сообщала, что заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX.