МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Рубль после утреннего ослабления перешел к росту: юань опустился ниже 12,5 рубля, однако затем вернулся немного выше этой отметки, следует из данных Московской биржи. Доллар закрепился в нижней половине диапазона 90 — 95 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.12 мск снижается на 14 копеек, до 91,48 рубля, юаня — на 3 копейки, до 12,52 рубля, евро — на 8 копеек, до 97,98 рубля.

Минутами ранее юань максимально опускался до 12,491 рубля — минимума с 31 октября.