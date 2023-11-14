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2023
https://1prime.ru/Forex/20231114/842258239.html
Юань на Мосбирже упал ниже 12,5 рубля впервые с 31 октября
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Рубль после утреннего ослабления перешел к росту: юань опустился ниже 12,5 рубля, однако затем вернулся немного выше этой отметки, следует из данных Московской биржи. Курс доллара... ПРАЙМ, 14.11.2023
валюта, рынки, новости, юань, рубль, курс валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Рубль после утреннего ослабления перешел к росту: юань опустился ниже 12,5 рубля, однако затем вернулся немного выше этой отметки, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.12 мск снижается на 14 копеек, до 91,48 рубля, юаня — на 3 копейки, до 12,52 рубля, евро — на 8 копеек, до 97,98 рубля.
Минутами ранее юань максимально опускался до 12,491 рубля — минимума с 31 октября.