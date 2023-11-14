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2023
https://1prime.ru/Forex/20231114/842262458.html
Курс доллара опустился ниже 91 рубля впервые с 28 июля
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Курс рубля растет по отношению к основным торгуемым на бирже валютам, в том числе американская — ушла ниже 91 рубля, впервые с 28 июля, следует из данных Московской биржи. Курс... ПРАЙМ, 14.11.2023
валюта, рынки, новости, московская биржа, курс доллара, курс рубля
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля растет по отношению к основным торгуемым на бирже валютам, в том числе американская — ушла ниже 91 рубля, впервые с 28 июля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" к 14.05 мск снижается на 62 копейки, до 91 рубля. Минутами ранее он опускался до 90,91 рубля.
Курс юаня в то же время снижается на 7 копеек, до 12,47 рубля, курс евро — на 38 копеек, до 97,68 рубля.