МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля растет по отношению к основным торгуемым на бирже валютам, в том числе американская — ушла ниже 91 рубля, впервые с 28 июля, следует из данных Московской биржи. Бизнес пожаловался на нормы возврата валютной выручки, пишут СМИ

Курс доллара расчетами "завтра" к 14.05 мск снижается на 62 копейки, до 91 рубля. Минутами ранее он опускался до 90,91 рубля.

Курс юаня в то же время снижается на 7 копеек, до 12,47 рубля, курс евро — на 38 копеек, до 97,68 рубля.