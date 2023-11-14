МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля по итогам торгов вторника вырос к доллару и юаню, при этом снизился к евро: американская валюта опустилась до 90,6 рубля, китайская — до 12,47 рубля, европейская — поднялась до 98,13 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.00 мск (закрытию торгов) снизился на 1,02 рубля — до 90,6 рубля, курс юаня — почти на 8 копеек — до 12,47 рубля, курс евро вырос на 7 копеек — до 98,13 рубля.