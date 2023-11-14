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2023
https://1prime.ru/Forex/20231114/842268268.html
Доллар на Московской бирже упал ниже 91 рубля
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Курс рубля по итогам торгов вторника вырос к доллару и юаню, при этом снизился к евро: американская валюта опустилась до 90,6 рубля, китайская — до 12,47 рубля, европейская —... ПРАЙМ, 14.11.2023
валюта, рынки, новости, россия, курс валют, итоги торгов, доллар
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля по итогам торгов вторника вырос к доллару и юаню, при этом снизился к евро: американская валюта опустилась до 90,6 рубля, китайская — до 12,47 рубля, европейская — поднялась до 98,13 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" к 19.00 мск (закрытию торгов) снизился на 1,02 рубля — до 90,6 рубля, курс юаня — почти на 8 копеек — до 12,47 рубля, курс евро вырос на 7 копеек — до 98,13 рубля.