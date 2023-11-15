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В Казахстане запустили цифровой тенге
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Национальный банк (центробанк) Казахстана в пилотном режиме запустил цифровой тенге, сообщила в среду пресс-служба финансового регулятора. Первая транзакция с использованием... ПРАЙМ, 15.11.2023
валюта, рынки, экономика, новости, казахстан, тенге
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АЛМА-АТА, 15 ноя — ПРАЙМ. Национальный банк (центробанк) Казахстана в пилотном режиме запустил цифровой тенге, сообщила в среду пресс-служба финансового регулятора.
Первая транзакция с использованием цифровых тенге состоялась в рамках конгресса финансистов Казахстана, в день 30-летия национальной валюты страны, который отмечается 15 ноября.
"Национальным банком Казахстана в пилотном режиме запущена платформа цифрового тенге с участием банков второго уровня и их клиентов. Архитектура платформы позволяет клиентам банков воспользоваться цифровыми тенге благодаря открытию цифрового счета в мобильном приложении обслуживающего банка", — пояснили в нацбанке.
Ранее в ЦБ сообщали, что при нацбанке создана национальная платежная корпорация, которая будет заниматься развитием цифровой финансовой инфраструктуры, в том числе путем реализации проекта "Цифровой тенге".
Полномасштабное внедрение цифрового тенге планируется завершить до конца 2025 года.