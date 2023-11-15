МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля усиливает рост, в частности, доллар краткосрочно опустился ниже 90 рублей, впервые с конца июля, однако затем вернулся выше этой отметки, свидетельствуют торги на Московской бирже. ЦБ сообщил, что продажи валюты физлицам в октябре выросли в три раза

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.40 мск снижается на 57 копеек, до 90,03 рубля. Минутами ранее он опускался до 89,99 рубля — минимума с 27 июля.

Курс юаня в то же время снижается на 5 копеек, до 12,42 рубля, евро — на 30 копеек, до 97,83 рубля.