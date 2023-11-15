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2023
https://1prime.ru/Forex/20231115/842270741.html
Курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с 27 июля
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Курс рубля усиливает рост, в частности, доллар краткосрочно опустился ниже 90 рублей, впервые с конца июля, однако затем вернулся выше этой отметки, свидетельствуют торги на... ПРАЙМ, 15.11.2023
валюта, рынки, новости, московская биржа, курс рубля, курс доллара
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля усиливает рост, в частности, доллар краткосрочно опустился ниже 90 рублей, впервые с конца июля, однако затем вернулся выше этой отметки, свидетельствуют торги на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.40 мск снижается на 57 копеек, до 90,03 рубля. Минутами ранее он опускался до 89,99 рубля — минимума с 27 июля.
Курс юаня в то же время снижается на 5 копеек, до 12,42 рубля, евро — на 30 копеек, до 97,83 рубля.