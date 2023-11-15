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2023
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Курс евро упал ниже 97 рублей впервые с 4 июля
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Рубль продолжает укрепление в среду на Московской бирже: курс евро, в частности, опустился ниже 97 рублей — впервые с начала июля, следует из данных торгов. Курс евро расчетами... ПРАЙМ, 15.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Рубль продолжает укрепление в среду на Московской бирже: курс евро, в частности, опустился ниже 97 рублей — впервые с начала июля, следует из данных торгов.
Курс евро расчетами "завтра" на 12.25 мск падает на 1,39 рубля, до 96,74 рубля. А минутами ранее он опускался до 96,73 рубля — минимума с 4 июля.
Курс доллара в то же время падает на 1,54 рубля, до 89,06 рубля, юаня — на 19 копеек, до 12,28 рубля.