МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Рубль продолжает укрепление в среду на Московской бирже: курс евро, в частности, опустился ниже 97 рублей — впервые с начала июля, следует из данных торгов. ЦБ: рубль подорожал в октябре благодаря продажам валюты экспортерами

Курс евро расчетами "завтра" на 12.25 мск падает на 1,39 рубля, до 96,74 рубля. А минутами ранее он опускался до 96,73 рубля — минимума с 4 июля.

Курс доллара в то же время падает на 1,54 рубля, до 89,06 рубля, юаня — на 19 копеек, до 12,28 рубля.