МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Экспортеры из указа президента РФ о возврате обязательной продажи валютной выручки должны будут за месяц сообщать ЦБ в рамках плана-графика покупки и продажи иностранной валюты на внутреннем рынке о намерениях изменить свои валютные активы и пассивы, говорится в материалах на сайте Минфина. Экспортеры агропродукции смогут проводить расчеты за рубли через спецчета

Ведомство в среду опубликовало образец плана-графика покупки и продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации. Отмечается, что экспортерам из указа президента рекомендуется еженедельно направлять план-график, заполненный по всем своим дочерним юридическим лицам, на которые распространяется действие указа, Банку России в последний рабочий день недели.

"Что касается управления активами и пассивами на внутреннем валютном рынке Российской Федерации, информация предоставляется в отношении планируемого размера изменения активов и пассивов на горизонте 1 месяц в результате любых операций на внутреннем валютном рынке Российской Федерации. Например, привлечение активов или погашение обязательств, выраженных в иностранной валюте", — сказано в сообщении.

Президент России Владимир Путин 11 октября подписал указ о возврате на 6 месяцев для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке. При этом отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке. Кроме того, представители Росфинмониторинга в отдельных компаниях должны, в том числе, мониторить и обеспечивать соблюдение правил валютного регулирования.