МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля усиливает рост, в частности, доллар опустился ниже 89 рублей, впервые с 4 июля, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Слабость доллара: продолжение следует

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.45 мск падает на 1,62 рубля, до 88,98 рубля. А минутами ранее он опускался до 88,97 рубля — минимума с 4 июля.

Курс юаня в то же время снижается на 19 копеек, до 12,28 рубля, евро — на 1,43 рубля, до 96,70 рубля.