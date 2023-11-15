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2023
https://1prime.ru/Forex/20231115/842274219.html
Доллар упал ниже 89 рублей впервые с 4 июля
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. Курс рубля усиливает рост, в частности, доллар опустился ниже 89 рублей, впервые с 4 июля, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Курс доллара расчетами "завтра" на... ПРАЙМ, 15.11.2023
валюта, рынки, новости, доллар, рубль, курс валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля усиливает рост, в частности, доллар опустился ниже 89 рублей, впервые с 4 июля, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 13.45 мск падает на 1,62 рубля, до 88,98 рубля. А минутами ранее он опускался до 88,97 рубля — минимума с 4 июля.
Курс юаня в то же время снижается на 19 копеек, до 12,28 рубля, евро — на 1,43 рубля, до 96,70 рубля.