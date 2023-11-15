МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Платформы национальных цифровых валют России и Казахстана созданы по схожим принципам, а значит, их будет нетрудно связать друг с другом, заявила РИА Новости доцент департамента менеджмента НИУ ВШЭ Татьяна Красюк. Эксперт предупредил о доступности данных о переводах в цифровом тенге

Сегодня Национальный банк Казахстана в пилотном режиме запустил цифровой тенге. Российский регулятор запустил тестирование цифрового рубля раньше: оно официально стартовало в августе этого года. По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, технологическая готовность к международным операциям с цифровым рублем тоже уже есть.

"Относительно технических решений известно, что разрабатывается международная система расчетов. Технологическое решение включает в себя использование интеграционных мостов или специальной интеграционной платформы, объединяющих национальные платформы цифровых валют Казахстана и России", — отмечает эксперт.

"Поскольку эти платформы организованы по одинаковым принципам, создание интеграционного моста или переходной платформы не представляет собой сложной задачи", — добавляет Красюк.