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2023-11-15T16:06:58+03:00
2023
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Эксперт оценила возможность связать цифровые валюты России и Казахстана
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Платформы национальных цифровых валют России и Казахстана созданы по схожим принципам, а значит, их будет нетрудно связать друг с другом, заявила РИА Новости доцент департамента... ПРАЙМ, 15.11.2023
валюта, рынки, финансы, новости, россия, казахстан, цифровой рубль, тенге
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Платформы национальных цифровых валют России и Казахстана созданы по схожим принципам, а значит, их будет нетрудно связать друг с другом, заявила РИА Новости доцент департамента менеджмента НИУ ВШЭ Татьяна Красюк.
Сегодня Национальный банк Казахстана в пилотном режиме запустил цифровой тенге. Российский регулятор запустил тестирование цифрового рубля раньше: оно официально стартовало в августе этого года. По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, технологическая готовность к международным операциям с цифровым рублем тоже уже есть.
"Относительно технических решений известно, что разрабатывается международная система расчетов. Технологическое решение включает в себя использование интеграционных мостов или специальной интеграционной платформы, объединяющих национальные платформы цифровых валют Казахстана и России", — отмечает эксперт.
"Поскольку эти платформы организованы по одинаковым принципам, создание интеграционного моста или переходной платформы не представляет собой сложной задачи", — добавляет Красюк.