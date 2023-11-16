МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов четверга снижается к доллару, мало меняется к юаню и растет к евро: американская валюта торгуется по 89,5 рубля, китайская – по 12,32 рубля, европейская – по 97,04 рубля, следует из данных Московской биржи. Экспортеры будут сообщать ЦБ планы по валютным активам и пассивам

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск поднимается на 4 копейки, до 89,5 рубля, юань торгуется у уровня предыдущего закрытия – 12,32 рубля, евро теряет 19 копеек, опускаясь до 97,04 рубля.

На страте торгов доллар снижался на 3 копейки, до 89,43 рубля, юань – на 1 копейку, до 12,31 рубля.