2023-11-16T07:17:23+03:00
2023-11-16T07:17:23+03:00
2023-11-16T07:17:23+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20231116/842280119.html
Курс доллара поднялся до 89,5 рубля
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Курс рубля в начале торгов четверга снижается к доллару, мало меняется к юаню и растет к евро: американская валюта торгуется по 89,5 рубля, китайская – по 12,32 рубля, европейская... ПРАЙМ, 16.11.2023
валюта, рынки, новости, россия, московская биржа, курс доллара
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов четверга снижается к доллару, мало меняется к юаню и растет к евро: американская валюта торгуется по 89,5 рубля, китайская – по 12,32 рубля, европейская – по 97,04 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск поднимается на 4 копейки, до 89,5 рубля, юань торгуется у уровня предыдущего закрытия – 12,32 рубля, евро теряет 19 копеек, опускаясь до 97,04 рубля.
На страте торгов доллар снижался на 3 копейки, до 89,43 рубля, юань – на 1 копейку, до 12,31 рубля.