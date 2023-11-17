2023-11-17T07:22:03+03:00
2023-11-17T07:22:03+03:00
2023-11-17T07:22:03+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20231117/842290911.html
Курс доллара вырос до 89,23 рубля
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Курс рубля в начале торгов пятницы слабо снижается к доллару и юаню: курс американской валюты к текущему моменту повышается до 89,23 рубля, китайской – до 12,30 рубля, следует из... ПРАЙМ, 17.11.2023
валюта, рынки, новости, россия, московская биржа, курс доллара
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов пятницы слабо снижается к доллару и юаню: курс американской валюты к текущему моменту повышается до 89,23 рубля, китайской – до 12,30 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск повышается на 8 копеек, до 89,23 рубля, юаня – на 2 копейки, до 12,30 рубля. Курс евро опускается на 30 копеек, до 96,96 рубля.