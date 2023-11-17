МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов пятницы слабо снижается к доллару и юаню: курс американской валюты к текущему моменту повышается до 89,23 рубля, китайской – до 12,30 рубля, следует из данных Московской биржи. Эксперт оценила возможность связать цифровые валюты России и Казахстана

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск повышается на 8 копеек, до 89,23 рубля, юаня – на 2 копейки, до 12,30 рубля. Курс евро опускается на 30 копеек, до 96,96 рубля.