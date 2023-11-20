МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник после разнонаправленной утренней курсовой динамики перешел к сильному росту на фоне продаж валюты экспортерами, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Доллар продолжает дешеветь

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.35 мск снижается на 1,63 рубля, до 88,37 рубля, юань — на 17 копеек, до 12,30 рубля, евро – на 1,32 рубля, до 96,50 рубля, следует из данных Московской биржи.

С утра доллар максимально повышался до 90,01 рубля, юань – до 12,51 рубля, евро – до 98,13 рубля.

На начавшейся неделе предложение валюты на российском рынке увеличивается из-за выплат по налогам в ноябре, рассчитывает Владислав Антонов из BitRiver.

"Кроме того, рубль получает поддержку от экспортеров, выполняющих требования о конвертации валютной выручки. Эти факторы создают благоприятные условия для укрепления рубля до конца месяца", — добавляет он.

Позиции рубля на текущей неделе будут зависеть в первую очередь от активности экспортеров и их подготовки к налоговым выплатам ноября, также отмечает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

"Склонны ждать устойчивости предложения валюты с их стороны, достаточного для снижения доллара в направлении 83-85 рублей ближе к налоговым выплатам (28 ноября) в условиях ограниченности спроса на валюту со стороны импортеров, сдерживаемого высокими ставками. Исходим и из сценария дальнейшего улучшения ситуации на рынке нефти, что способно лишить конъюнктурных поводов для покупок валют спекулятивными игроками. Целевым на сегодня по доллару видим диапазон 88-90 рублей", — добавляет он.