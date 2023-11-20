МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Российская валюта в понедельник сильно растет на фоне приближения налогового периода, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Российский рынок акций пытается выйти в символический плюс

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.20 мск падал на 1,42 рубля, до 88,58 рубля, евро – на 95 копеек, до 96,87 рубля, юаня – на 14 копеек, до 12,32 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями составляет 133,3 миллиарда рублей против 29,2 миллиарда по евро и 115,5 миллиарда по доллару.

Доллар при этом падал к рублю на 1,6%, юань – на 1,1%, евро – терял 1%.

НАЛОГИ ПОДДЕРЖИВАЮТ РУБЛЬ

Российский рынок акций в понедельник уверенно растет после ослабления в конце прошлой недели. По оценкам экспертов, кроме "фактора выходных" спрос на валюту к пятницу был связан с погашением еврооблигаций и замещающих облигаций "Газпрома" в рублях на 1 миллиард долларов. Около половины этой суммы причиталась российским банкам, у которых в момент погашения возникала короткая валютная позиция в рублях, а для ее закрытия необходимо было купить валюту.

Однако в начале недели спрос на валюту упал, и рубль опять растет благодаря продажам со стороны экспортеров.

"Подорожанию рубля способствует приближение налогового периода. Пик фискальных платежей приходится на начало следующей недели. Многие экспортеры заранее продают для этих целей иностранную валюту", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 16.20 мск растет на 2,1%, до 82,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) при этом снижался на 0,3%, до 103,6 пункта, сигнализируя об аппетите к риску на глобальных рынках.

ПРОГНОЗЫ

Поддержку рублю по-прежнему оказывает принятое ранее решение по введению обязательной репатриации и продаже валютной выручки компаниями-экспортерами и повышение ключевой ставки ЦБ РФ, полагает Антон Пустовойтов из УК "Первая".

"Помимо этого, поддержку курсу рубля будет оказывать приближение пика налогового периода. Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе курс будет находиться в текущем диапазоне 86-90 рублей за доллар", — оценивает он.

Во второй половине недели российские экспортеры могут нарастить продажи валюты для завершения уплаты ноябрьских налогов, и курс доллара способен еще опуститься, также полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".