МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов повышается к доллару и евро, но снижается к юаню, следует из данных Московской биржи. Американская и европейская валюты обновили минимумы с 30 июня на отметке 87,93 рубля и 95,76 рубля соответственно, но затем отошли от этих отметок; при этом юань растет до 12,33 рубля. Российский рубль подскочил до максимума с конца июня против доллара

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.18 мск снижается на 36 копеек — до 88,04 рубля, евро – на 19 копеек, до 96,51 рубля, юаня – повышается на 1 копейку, до 12,33 рубля.

Минутами ранее евро максимально опускался до 95,76 рубля, доллар до 87,93 рубля — минимумов с 30 июня.