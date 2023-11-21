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2023
https://1prime.ru/Forex/20231121/842317653.html
Доллар и евро упали до минимума впервые с 30 июня
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Курс рубля в начале торгов повышается к доллару и евро, но снижается к юаню, следует из данных Московской биржи. Американская и европейская валюты обновили минимумы с 30 июня на... ПРАЙМ, 21.11.2023
валюта, рынки, новости, торги, россия, валюта, доллар
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов повышается к доллару и евро, но снижается к юаню, следует из данных Московской биржи. Американская и европейская валюты обновили минимумы с 30 июня на отметке 87,93 рубля и 95,76 рубля соответственно, но затем отошли от этих отметок; при этом юань растет до 12,33 рубля.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.18 мск снижается на 36 копеек — до 88,04 рубля, евро – на 19 копеек, до 96,51 рубля, юаня – повышается на 1 копейку, до 12,33 рубля.
Минутами ранее евро максимально опускался до 95,76 рубля, доллар до 87,93 рубля — минимумов с 30 июня.