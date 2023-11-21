МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Более 30% экспортно-импортных расчетов РФ идет сейчас в юанях, России следует больше продвигать рубль, для чего надо укреплять экономическую мощь страны, заявил РИА Новости председатель правления совета по развитию внешней торговли и международных экономических отношений Максим Черешнев. Инвестстратег предупредил о рождественских сюрпризах для рубля

"Более 30% своих внешнеэкономических расчетов РФ ведет сегодня в юанях. Конечно, России следует больше продвигать свой рубль, для чего необходимо развивать в стране сильную экономику, укреплять ее экономическую мощь. Связь тут прямая", — сказал он на полях форума "Международный день торговли — 2023" в ТПП РФ.

В противном случае, добавил он, мы так или иначе можем попасть в зависимость от юаня, как в свое время оказались в зависимости от доллара, когда более 80% внешнеэкономической деятельности шло в американской валюте. "Хотя юанизация пока и не считается угрозой, это просто сегодня факт экономической деятельности, что с КНР идет больше торговля", — заметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что у России уже укрепляются взаиморасчеты в рублях. "В рублях идут расчеты с государствами СНГ, Индией, с другими дружественными странами, и они становятся теснее", — подчеркнул собеседник агентства.

"Чем больше будут взаиморасчеты в рублях, тем рубль будет сильнее, что в конечном счете лучше и более выгодно для России", — заключил Черешнев.