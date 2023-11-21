МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Российская валюта во вторник умеренно растет против основных валют на Московской бирже на фоне продаж валюты экспортерами под налоги, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Доллар и евро упали до минимума впервые с 30 июня

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.18 мск падал на 48 копеек, до 87,92 рубля, евро – на 36 копеек, до 96,34 рубля, юаня – на 2 копейки, до 12,30 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями составляет 143,5 миллиарда рублей против 25,2 миллиарда по евро и 63,3 миллиарда по доллару.

Доллар при этом падал к рублю на 0,6%, юань – на 0,1%, евро – терял 0,4%.

НАЛОГИ ПОДДЕРЖИВАЮТ РУБЛЬ

Российская валюта во вторник продолжает умеренно расти. При этом, обновив с утра многомесячные минимумы, доллар и евро отошли от них немного вверх. Российский рынок акций пытается выйти в символический плюс

"Фактор налогового периода остается ключевым в динамике рубля. На фоне недавнего ужесточения валютного регулирования экспортеры могут активнее продавать иностранную валюту. Это заметно сместило рыночный баланс спроса и предложения в сторону укрепления рубля", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 16.18 мск снижается на 0,6%, до 81,8 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) при этом теряет 0,2%, до 103,3 пункта, сигнализируя об аппетите к риску на глобальных рынках.

ПРОГНОЗЫ

Локальными факторами поддержки рубля являются снижение американского доллара на глобальных рынках, возврат нефтяных котировок выше 80 долларов за баррель марки Brent и налоговый период в стране, считает Иван Капустянский из УК "Первая".

После прохождения в начале следующей недели пика фискальных платежей рубль может быстро растерять заметную часть достижений ноября, предупреждает Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Укрепление рубля в последние дни вкупе с сохранением структурного дефицита ликвидности в банковском секторе и ростом ставок на рынке межбанковского кредитования могут заметно снизить необходимость еще одного повышения ключевой ставки ЦБ РФ в декабре, говорит Юрий Кравченко из компании "Велес капитал", рассуждая о факторах курсообразования рубля.