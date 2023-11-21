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2023-11-21T19:33:15+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20231121/842330219.html
Доллар опустился ниже 88 рублей впервые с июня
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Курс рубля по итогам торгов вторника вырос к доллару, юаню и евро: американская валюта снизилась до 87,87 рубля, китайская — до 12,29 рубля, европейская — до 96,18 рубля, следует... ПРАЙМ, 21.11.2023
валюта, рынки, новости, россия, доллар, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля по итогам торгов вторника вырос к доллару, юаню и евро: американская валюта снизилась до 87,87 рубля, китайская — до 12,29 рубля, европейская — до 96,18 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 53 копейки, до 87,87 рубля, юаня — на 3 копейки, до 12,29 рубля, евро — на 52 копейки, до 96,18 рубля.