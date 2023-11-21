МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля по итогам торгов вторника вырос к доллару, юаню и евро: американская валюта снизилась до 87,87 рубля, китайская — до 12,29 рубля, европейская — до 96,18 рубля, следует из данных Московской биржи. Иена растет против доллара на ожиданиях изменения процентных ставок

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 53 копейки, до 87,87 рубля, юаня — на 3 копейки, до 12,29 рубля, евро — на 52 копейки, до 96,18 рубля.