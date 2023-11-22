МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. При продолжающемся укреплении курса рубля возможно смягчение денежно-кредитной политики Центробанка и более быстрое снижение ключевой ставки ЦБ, считает член бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков. В ЦБ объяснили, что будет с банками из-за повышения ключевой ставки

Ранее помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин в интервью газете "Московский комсомолец" заявил, что рубль может укрепиться еще, но рассчитывать на кардинальные отклонения курса от нынешних значений не стоит.

"Начиная с середины октября рубль укрепился уже на 12%, демонстрируя одну из лучших динамик среди мировых валют. Основными причинами укрепления стали как в целом снижение интереса к доллару на фоне американской денежно-кредитной политики (ДКП), так и прежде всего решения президента РФ, правительства и ЦБ, направленные на стабилизацию и предсказуемость валютных колебаний", — сказал сенатор РИА Новости.

Так, в октябре завершился цикл подъема ключевой ставки, введены привязанные к курсу экспортные пошлины, обязательства продажи выручки крупнейшими экспортерами и ограничения вывода полученных от продажи иностранных активов средств в иностранной валюте, отметил политик.

"При этом на сегодняшний момент курс рубля уже ниже уровней, заложенных в прогнозы правительства и ЦБ на следующий год, поэтому в случае продолжения укрепления его в дальнейшем, на мой взгляд, мы можем увидеть ослабление ДКП ЦБ и более быстрое снижение ключевой ставки от уровней, заложенных в прогнозе", — сказал Шендерюк-Жидков.