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2023-11-24T07:07:00+03:00
2023
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Курс доллара поднялся до 88,5 рубля
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Курс рубля в начале торгов снижается к доллару, юаню и евро: курс американской валюты к текущему моменту поднимается до 88,5 рубля, китайской — повышается до 12,36 рубля,... ПРАЙМ, 24.11.2023
валюта, рынки, новости, московская биржа, курс доллара, курсы валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов снижается к доллару, юаню и евро: курс американской валюты к текущему моменту поднимается до 88,5 рубля, китайской — повышается до 12,36 рубля, европейской — до 96,6 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск растет на 10 копеек — до 88,5 рубля, юаня — на 2 копейки, до 12,36 рубля, евро — на 3 копейки, до 96,6 рубля.