МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов снижается к доллару, юаню и евро: курс американской валюты к текущему моменту поднимается до 88,5 рубля, китайской — повышается до 12,36 рубля, европейской — до 96,6 рубля, следует из данных Московской биржи. Названа валюта, которую подделывают чаще всего

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск растет на 10 копеек — до 88,5 рубля, юаня — на 2 копейки, до 12,36 рубля, евро — на 3 копейки, до 96,6 рубля.