МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Инвесторы продолжают продавать доллары с самой высокой скоростью за год, ожидая, что что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки в следующем году, пишет издание Financial Times.

Знак доллара

Доллар США снизился на малоактивных торгах

Газета отмечает, что управляющие активами намерены продать 1,6 процента открытых долларовых позиций, что станет самым большим оттоком с ноября прошлого года, а также приведет к ослаблению американской валюты.

"Продажи знаменуют разрушение необычайно большого избыточного веса доллара США, поэтому продажи валюты могут стать долгосрочной тенденцией", — приводит издание слова главы макростратегии в банке State Street Майкла Меткалфа. 

В FT подчеркнули, что ослабление доллара пойдет на пользу рынкам развивающихся стран, так как это облегчит им выплату валютных кредитов. Кроме того, инвесторы опасаются, что на фоне турбулентности в отношениях США и Китая доллар перестанет быть "тихой гаванью".

Ранее в июле ФРС подняла ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5 процента, что стало максимумом с 2001 года. С тех пор показатель находится на тех же позициях.