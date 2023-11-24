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2023
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Инвесторы стали массово избавляться от долларов
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Инвесторы продолжают продавать доллары с самой высокой скоростью за год, ожидая, что что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки в следующем году, пишет издание... ПРАЙМ, 24.11.2023
валюта, рынки, экономика, новости, сша, доллар, фрс сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Инвесторы продолжают продавать доллары с самой высокой скоростью за год, ожидая, что что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки в следующем году, пишет издание Financial Times.
Газета отмечает, что управляющие активами намерены продать 1,6 процента открытых долларовых позиций, что станет самым большим оттоком с ноября прошлого года, а также приведет к ослаблению американской валюты.
"Продажи знаменуют разрушение необычайно большого избыточного веса доллара США, поэтому продажи валюты могут стать долгосрочной тенденцией", — приводит издание слова главы макростратегии в банке State Street Майкла Меткалфа.
В FT подчеркнули, что ослабление доллара пойдет на пользу рынкам развивающихся стран, так как это облегчит им выплату валютных кредитов. Кроме того, инвесторы опасаются, что на фоне турбулентности в отношениях США и Китая доллар перестанет быть "тихой гаванью".
Ранее в июле ФРС подняла ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5 процента, что стало максимумом с 2001 года. С тех пор показатель находится на тех же позициях.