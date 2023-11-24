Стоимость биткоина впервые с начала мая 2022 гожа превысила 38 тысяч долларов
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Биткоин дорожает 24 ноября более чем на три процента, его стоимость впервые с начала мая прошлого года превысила 38 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 19.04 мск дорожал на 3,32 процента за сутки — до 38 260 долларов — показатель впервые с 5 мая 2022 года превысил 38 тысяч долларов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 3,4 процента — в среднем до 38 303 долларов. Динамика также приводится за сутки.
"За последние две недели биткоин трижды пытался пробить отметку в 38 тысяч долларов", — цитирует портал MarketWatch сооснователя и управляющего партнера криптокредитора Nexo Антони Тренчева (Antoni Trenchev). По его словам, теперь преодоление отметки в 40 тысяч долларов остается "вопросом времени".
При сохранении положительной динамики ноябрь может стать третьим подряд месяцем роста стоимости биткоина. С начала сентября криптовалюта подорожала почти в 1,5 раза.
На этой неделе криптовалютные инвесторы оценивают новости вокруг Binance. Во вторник генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что гендиректор криптобиржи Чанпэн Чжао признал вину в нарушениях, американский минюст требует от биржи выплатить 4,3 миллиарда долларов штрафа. Также Чжао объявил об уходе с должности главы Binance.
https://1prime.ru/Forex/20231124/842370201.html