МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Биткоин дорожает 24 ноября более чем на три процента, его стоимость впервые с начала мая прошлого года превысила 38 тысяч долларов, следует из данных торгов. Криптовалюта: что это, как используется и чем отличается от обычных денег

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 19.04 мск дорожал на 3,32 процента за сутки — до 38 260 долларов — показатель впервые с 5 мая 2022 года превысил 38 тысяч долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 3,4 процента — в среднем до 38 303 долларов. Динамика также приводится за сутки.

"За последние две недели биткоин трижды пытался пробить отметку в 38 тысяч долларов", — цитирует портал MarketWatch сооснователя и управляющего партнера криптокредитора Nexo Антони Тренчева (Antoni Trenchev). По его словам, теперь преодоление отметки в 40 тысяч долларов остается "вопросом времени".

При сохранении положительной динамики ноябрь может стать третьим подряд месяцем роста стоимости биткоина. С начала сентября криптовалюта подорожала почти в 1,5 раза.

На этой неделе криптовалютные инвесторы оценивают новости вокруг Binance. Во вторник генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что гендиректор криптобиржи Чанпэн Чжао признал вину в нарушениях, американский минюст требует от биржи выплатить 4,3 миллиарда долларов штрафа. Также Чжао объявил об уходе с должности главы Binance.