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2023
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Доля расчетов в нацвалютах между Россией и Турцией растет, сообщил Новак
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Россия и Турция увеличили долю расчетов в национальных валютах, сообщил вице-премьер России Александр Новак. Заявление он сделал в рамках 18-го заседания смешанной... ПРАЙМ, 26.11.2023
валюта, рынки, новости, россия, турция, расчеты в нацвалютах
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Россия и Турция увеличили долю расчетов в национальных валютах, сообщил вице-премьер России Александр Новак.
Заявление он сделал в рамках 18-го заседания смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству, которое прошло в Анкаре.
В мае 2022 года стороны в рамках МПК обсуждали рост поставок промышленных товаров, а также увеличение взаиморасчетов в национальных валютах и снижение барьеров во взаимной торговле.
"По итогам прошлого года Турция заняла второе место в списке торговых партнеров России. Увеличивается доля расчетов в национальных валютах. Мы с господином (министром торговли Турции Омером, — ред.) Болатом как можем увеличить показатели, планируем новые совместные проекты", — цитирует Новака РИА Новости.