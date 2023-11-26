МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Россия и Турция увеличили долю расчетов в национальных валютах, сообщил вице-премьер России Александр Новак. Россия и Турция ждут рекордных показателей по туризму

Заявление он сделал в рамках 18-го заседания смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству, которое прошло в Анкаре.

В мае 2022 года стороны в рамках МПК обсуждали рост поставок промышленных товаров, а также увеличение взаиморасчетов в национальных валютах и снижение барьеров во взаимной торговле.

"По итогам прошлого года Турция заняла второе место в списке торговых партнеров России. Увеличивается доля расчетов в национальных валютах. Мы с господином (министром торговли Турции Омером, — ред.) Болатом как можем увеличить показатели, планируем новые совместные проекты", — цитирует Новака РИА Новости.