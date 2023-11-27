МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Индонезия постепенно отказывается от доллара, все чаще используя местную валюту для транзакций со странами-партнерами, заявил старший заместитель главы центробанка Индонезии Дестри Дамаянти. Доллар теряет лидерство в мире, отметили в МИД

"В Индонезии появились признаки постепенного отказа от использования доллара США. Это можно увидеть в инструментах денежно-кредитных операций, направленных на поддержание стабильности рупии. Одним из них является создание экосистемы бездолларовых транзакций, таких как транзакции в местной валюте, с несколькими странами-партнерами, а также создание новых инструментов денежного рынка", — отмечает портал CNBC Indonesia со ссылкой на заявление Дамаянти.

По словам замглавы центробанка страны, по состоянию на октябрь транзакции, в которых были использованы расчеты в местных валютах, были эквивалентны 5,4 миллиарда долларов, что на 55% больше, чем сентябрьский рекорд. Более того, число субъектов бизнеса, использующих инструменты бездолларовых транзакций, достигло 2414 субъектов, увеличившись с сентября на несколько сотен.

"Действительно, сейчас наши усилия по поддержанию стабильности рупии поистине экстраординарны… Это означает, что мы постепенно диверсифицируем иностранную валюту", — прокомментировал Дамаянти тенденции в стране.

Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) активно отказываются не только от западных валют, но и от платежных систем. Ранее президент Индонезии Джоко Видодо призвал региональные власти отказаться от сетей Mastercard и Visa и начать использовать кредитные карты, выпущенные местными банками. По словам Видодо, отказ от западных платежных систем был необходим для защиты транзакций от "возможных геополитических последствий".