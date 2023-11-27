МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Существующая система международных валютных расчетов, в основе которой стоял доллар, приходит к дисбалансу, на смену должна прийти новая многополярная система, заявил заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Владимир Миловидов. Доллар США демонстрирует слабую динамику

"Система существующих международных валютных расчетов совершенно явно приходит к дисбалансу", — сказал он в ходе форума "Примаковские чтения".

Как расплачиваться, какая валюта идет на смену, по его словам, однозначно сказать сложно. Даже несмотря на то, что 74% внутрирегиональной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, куда сейчас смещаются торговые потоки и инвестиции, идет в долларах, не ясно, нужен ли он странам региона или нет, добавил замдиректора ИМЭМО. Надежды на цифровые валюты, стейблкоины, о которых так много в наши дни говорят, также в общем-то не дают ответа, заметил он.

"Поэтому в этой ситуации совершенно очевидно создаются условия для формирования новой международной валютной системы", — подчеркнул Миловидов. Другое дело, сказал он, что в эту систему двигаются страны с не самой конвертируемой на сегодняшний день валютой.

"И поэтому, с моей точки зрения, каким-то выходом из этой ситуации является постепенное появление смешанной, многополярной, многополюсной международной валютной системы, в которой традиционные валюты, транзакции в традиционной валюте будут развиваться вместе с элементами товарного клиринга", — заключил Миловидов.