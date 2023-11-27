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2023
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Лавров оценил переход ШОС и БРИКС на альтернативные платежные платформы
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Среди стран-членов БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) наблюдается быстрый переход к использованию национальных валют вместо доллара, заявил министр иностранных... ПРАЙМ, 27.11.2023
валюта, рынки, экономика, новости, россия, брикс, шос
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Среди стран-членов БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) наблюдается быстрый переход к использованию национальных валют вместо доллара, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Эту тему обсуждаем в рамках БРИКС, в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Активно внедряются альтернативные платежные платформы, переход на национальные валюты очень быстро развивается", — отметил министр.
Кроме того, министр подчеркнул, что Индия и КНР заботятся о своих интересах и, вероятно, понимают, что резкое отступление от существующей системы может нанести вред экономикам этих стран.
"Но постепенный отход от зависимости от доллара, зависимости от платежных систем, цепочек поставок, которые Запад выстраивает, он наметился", — отметил Лавров.
Консультации по общим платежным платформам в ШОС проводятся, но конкретных указаний пока не было. Рекомендации глав министерств финансов и центральных банков стран БРИКС по альтернативным платежным системам планируется рассмотреть во время председательства России в БРИКС в 2024 году, заключил министр.