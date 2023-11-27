МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. В начале декабря доллар может подняться до 90 рублей в связи с пиковым периодом налоговых платежей, предположил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. До конца осени рубль будет сильным

Он добавил, что возможное удешевление нефти в мире тоже может повлиять на рост курса американской валюты.

"Сильно выше доллар ждать не стоит: спекулянтов против рубля одернули еще в октябре, да и сама стабилизация курса, кажется, удовлетворяет многих", — уточнил аналитик.

Зельцер указал, что настоящее ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка и указ президента России Владимира Путина об обязательной продаже валютной выручки рядом категорий отечественных экспортеров сроком на полгода должны предостеречь рубль от сильного падения в стоимости.

Согласно данным Московской биржи, доллар днем 27 ноября торговался по 88,67 рубля, поднявшись на семь копеек.