МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Рубль в конце 2023-го и в первой половине 2024 года может достигать отметки в 85 рублей за доллар, при этом в средне- и долгосрочном периоде сохранятся условия для курсовых колебаний, говорится в прогнозе рейтингового агентства АКРА. Спрогнозирована динамика ВВП России в текущем и следующем годах

Во вторник АКРА опубликовала доклад "Прокладывая курс", в котором представило свой макроэкономический прогноз на предстоящую трехлетку. В частности, по оценке агентства, в 2023 году среднегодовой курс доллара к рублю составит 84,8-85,5 рубля за доллар, в 2024 году — 86,5–91,9 рубля за доллар, в 2025 и 2026 года — 87,7-94,7 и 88,4-97,4 рубля за доллар соответственно.

"Действие требования по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами, приостановка закупки валюты Банком России, а также повышения ключевой ставки, которые дестимулируют потребительский импорт, в совокупности приводят к тому, что в конце 2023-го и в первой половине 2024 года курс может достигать отметки в 85 рублей за доллар (11,6 рубля за юань)", — говорится в прогнозе.

При этом в средне- и долгосрочном периоде, пишут авторы документа, сохранятся условия для относительно быстрых курсовых колебаний на внутреннем валютном рынке — на 5–10%. Кроме того, есть и долгосрочные факторы, которые работают на ослабление рубля. "К ним относятся, во-первых, рост внутреннего спроса и, как следствие, спроса на импортные товары и услуги, который опережает увеличение экспортного потенциала (в том числе из-за снижения темпов роста мировой экономики и торговли); во-вторых, устойчивая разница средних уровней инфляции внутри страны и в странах — торговых партнерах", — указывают в АКРА.

В целом в АКРА указывают, что за счет обязательной продажи валютной выручки крупными экспортерами ситуация с ликвидностью на внутреннем валютном рынке улучшилась, "но сама по себе мера в средне- и долгосрочной перспективе будет способствовать скорее снижению волатильности курса рубля, нежели его укреплению". Авторы обзора также считают, что долгосрочный эффект на уровень курса теоретически мог бы возникнуть при использовании комплекса мер, усложняющих отток капитала.

По прогнозу Минэкономразвития, среднее значение курса доллара в 2023 году будет на уровне 85,2 рубля, в 2024 году — 90,1 рубля, в 2025 и 2026 годах — на уровне 91,1 и 92,3 за доллар соответственно. При этом в министерстве допускали укрепления рубля к середине 2024 года — в июне доллар будет стоить в среднем 87,5 рубля.