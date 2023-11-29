МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Рубль заметно растет к доллару, юаню и евро после снижения во вторник по итогам торгов: американская валюта снижается до 88,54 рубля, китайская — до 12,39 рубля, европейская — до 97,23 рубля, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. "СПБ Биржа" раздала брокерам не попавшие под ограничения средства

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.59 мск снижался на 91 копейку, до 88,54 рубля, юаня — на 9 копеек, до 12,39 рубля, евро — на 96 копеек, до 97,23 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,51%, до 82,7 доллара за баррель.

РУБЛЬ УКРЕПЛЯЕТСЯ

Доллар снижается в среду после значительного роста накануне, когда он смог закрепиться выше 89 рублей, юань и евро также заметно выросли днем ранее — выше 12,4 рубля и 98 рублей соответственно. В среду рубль отыгрывает утерянные позиции, прибавляя порядка 1% ко всем трем инвалютам.

Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 102,1 миллиарда рублей, долларами — 82,6 миллиарда рублей, евро — 36,479 миллиарда рублей, также следует из данных Мосбиржи.

"Рубль в середине недели предпринимает попытки укрепляться, несмотря на то что пик налогового периода остался позади", — замечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Стратегическую поддержку рублю по-прежнему оказывают жесткая монетарная политика и введение президентом обязательства по реализации валютной выручки российскими экспортерами, отмечает Антон Кравченко из УК "Первая".

Из факторов поддержки можно также отметить повышение уровня цен на нефть в район 82,5 доллара за баррель Brent на фоне падения добычи в Казахстане и роста спекулятивных ставок на более глубокое сокращение ОПЕК+, также отмечает Бахтин.

"По данным СМИ, существует вероятность, что ОПЕК+ совместными усилиями может дополнительно сократить добычу нефти в четверг на фоне опасений низкого мирового спроса. В частности, на снижение спроса указывают данные от энергетического агентства США. Ведомство рапортовало о росте запасов пять недель подряд", — говорит Кравченко.

ПРОГНОЗЫ

Доллар может снизиться в диапазон 80-85 рублей, считает аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев. "Сохранение регулятором ключевой ставки на достаточно высоком уровне в связи с инфляцией, а также низкими уровнями дефицита бюджета, заложенными в документы на 2024 год, будут этому способствовать. В фокусе внимания властей будет стабильность рубля — это становится приоритетом на обозримую перспективу", — отмечает он.

"Тем не менее в любой момент маятник может качнуться не в пользу рубля. В силу вступают специфические факторы, играющие против рубля в последние недели года. Это и повышенные госрасходы, которые необходимо завершить до конца декабря, и активизация спроса на валюту под покупки импортных товаров, и зарубежные новогодние поездки", — в свою очередь говорит Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"На ближайшие дни сохраняем прогноз движения доллара в направлении 90 рублей", — добавил он.