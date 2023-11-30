МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Доля юаня в оплате российского экспорта выросла значительно: с 13% в январе до 35% в сентябре, доля рублевого экспорта также остается значительной — 39% в сентябре, говорится в "Обзоре финансовой стабильности" Банка России за второй и третий кварталы 2023 года. Эксперты объяснили, что означает остановка Россией расчетов в юанях в SWIFT

"При этом за 9 месяцев значительно возросла доля юаня в оплате экспорта: с 13% в январе до 35% в сентябре. Доля рублевого экспорта также остается значительной (39% в сентябре 2023 года). Восстановление объемов импорта стало основным фактором формирования спроса на валютном рынке. В сентябре 2023 года объем импортных операций с оплатой в рублях и иностранной валюте достиг 768 и 1689 миллиарда рублей в рублевом эквиваленте соответственно, что на 45 и 25% больше, чем в аналогичный период 2022 года", — отмечается в обзоре.

Там же указывается, что сокращение профицита текущего счета платежного баланса стало основной причиной волатильности курса рубля во втором-третьем кварталах 2023 года.

"По предварительной оценке, профицит текущего счета платежного баланса Российской Федерации в январе-сентябре 2023 года составил 43 миллиарда долларов США, что значительно ниже показателя соответствующего периода 2022 года – 196 миллиардов долларов США", — отмечается в обзоре.

Определяющую роль в динамике показателя сыграло снижение экспортной выручки российских нефтегазовых компаний на фоне ухудшения ценовой конъюнктуры и внешних ограничений, с одной стороны, и восстановления объемов импорта в результате переориентации на поставщиков из дружественных стран, с другой, говорится там же.

Однако в сентябре 2023 года профицит текущего счета начал увеличиваться – до 11,4 миллиарда долларов США, тогда как в августе он составлял 5,6 миллиарда долларов США, в июле – 1,3 миллиарда долларов США, приводятся данные в обзоре ЦБ.

"Выручка крупнейших экспортеров нефти и газа (показатель рассчитан по 10 нефтяным и 2 газовым компаниям из числа крупнейших экспортеров России) сократилась на 41% за 9 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом продолжила возрастать доля рублевой выручки компаний. В таких условиях объем чистых продаж (продажи за вычетом покупок – ред.) иностранной валюты крупнейшими экспортерами нефти и газа сократился на 58% за рассматриваемый период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это снижение оказало влияние на баланс спроса и предложения валюты на внутреннем рынке", — говорится там же.