МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий штрафы за неисполнение обязанности по продаже валютной выручки и нарушение порядка такой продажи. Валютные депозиты россиян упали до минимума с февраля 2008 года

Внесенный группой сенаторов и депутатов, документ подготовили с учетом требований указа президента России Владимира Путина по обязательной продаже части валютной выручки российскими экспортерами.

Неисполнение обязанности по продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ и нарушение порядка ее продажи предусматривает:

для должностных лиц штраф в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей,

для юрлиц — от трех четвертых до одного размера суммы валютной выручки, не проданной в установленном порядке.

Данные нормы предлагается распространить на правоотношения, возникшие с 11 октября текущего года.

Путин 11 октября подписал указ о возврате на 6 месяцев для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке. Эти экспортеры также будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке. В них будут введены уполномоченные представители Росфинмониторинга для обеспечения соблюдения валютных правил.

Сам указ не публиковался, но глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отмечала, что в перечень для обязательной продажи валютной выручки вошли все крупные экспортеры.

А правительство уточняло, что экспортеры из указа президента обязаны с 16 октября зачислять на счета в РФ не менее 80% валютной выручки в течение 60 дней с ее получения, далее из этой зачисленной выручки они должны продавать не менее 90% на внутреннем рынке за две недели. Причем продавать придется все полученные валюты. Для этого предусмотрено отдельное ограничение: не менее 50% по каждому контракту.