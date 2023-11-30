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2023
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Крупнейшие экспортеры нарастили продажи валюты, сообщил ЦБ
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Крупнейшие российские экспортеры в октябре нарастили продажи валюты на 36% в месячном выражении — до 12,5 миллиарда долларов, в ноябре этот уровень уже превышен, заявила директор... ПРАЙМ, 30.11.2023
валюта, рынки, новости, цб, валютная выручка экспортеров, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Крупнейшие российские экспортеры в октябре нарастили продажи валюты на 36% в месячном выражении — до 12,5 миллиарда долларов, в ноябре этот уровень уже превышен, заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.
"Ускоренной конвертации выручки способствовал также указ президента об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Чистые продажи иностранной валюты 29 крупнейшими экспортерами повысились в октябре на 36% относительно предыдущего месяца, до 12,5 миллиарда долларов", — сказала она на пресс-конференции.
При этом в ноябре чистые продажи валюты уже превысили этот уровень, добавила Данилова.
Президент России Владимир Путин 11 октября подписал указ о возврате на 6 месяцев для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке. При этом отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке. Кроме того, представители Росфинмониторинга в отдельных компаниях должны в том числе мониторить и обеспечивать соблюдение правил валютного регулирования.