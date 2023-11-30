МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Крупнейшие российские экспортеры в октябре нарастили продажи валюты на 36% в месячном выражении — до 12,5 миллиарда долларов, в ноябре этот уровень уже превышен, заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова. Центробанк с января возобновит валютные операции, связанные с ФНБ

"Ускоренной конвертации выручки способствовал также указ президента об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Чистые продажи иностранной валюты 29 крупнейшими экспортерами повысились в октябре на 36% относительно предыдущего месяца, до 12,5 миллиарда долларов", — сказала она на пресс-конференции.

При этом в ноябре чистые продажи валюты уже превысили этот уровень, добавила Данилова.

Президент России Владимир Путин 11 октября подписал указ о возврате на 6 месяцев для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке. При этом отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке. Кроме того, представители Росфинмониторинга в отдельных компаниях должны в том числе мониторить и обеспечивать соблюдение правил валютного регулирования.