МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Рубль сдает позиции в первый день зимы: курс доллара преодолел отметку в 90 рублей, впервые с 20 ноября, курс юаня растет до 12,59 рубля, евро — до 98,16 рубля, следует из данных Московской биржи. Крупнейшие экспортеры нарастили продажи валюты, сообщил ЦБ

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.54 мск растет на 56 копеек, до 90,01 рубля, юаня — на 10 копейку, до 12,59 рубля, евро — на 75 копеек, до 98,16 рубля.