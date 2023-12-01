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2023
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Курс доллара поднялся выше 90 рублей впервые с 20 ноября
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Рубль сдает позиции в первый день зимы: курс доллара преодолел отметку в 90 рублей, впервые с 20 ноября, курс юаня растет до 12,59 рубля, евро — до 98,16 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 01.12.2023
валюта, рынки, новости, московская биржа, курсы валют, курс доллара
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Рубль сдает позиции в первый день зимы: курс доллара преодолел отметку в 90 рублей, впервые с 20 ноября, курс юаня растет до 12,59 рубля, евро — до 98,16 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 12.54 мск растет на 56 копеек, до 90,01 рубля, юаня — на 10 копейку, до 12,59 рубля, евро — на 75 копеек, до 98,16 рубля.