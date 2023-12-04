МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Газпромбанк установил комиссионное вознаграждение за хранение денежных средств на банковских счетах в долларах с 1 декабря в размере 1%, а с 1 января — 12%, говорится на сайте банка. Газпромбанк готов инвестировать в расширение Восточного полигона

"Уважаемые клиенты… Изменения вносятся в пункт 1.7 Тарифов и Тарифных планов. За хранение (размещение) денежных средств на банковских счетах в долларах США устанавливается следующий размер комиссионного вознаграждения: с 01.12.2023 — 1% годовых за хранение денежных средств в долларах США; с 01.01.2024 — 12% годовых за хранение денежных средств в долларах США", — говорится в сообщении.