2023-12-04T08:23:54+03:00
2023-12-04T08:23:54+03:00
2023-12-04T08:23:54+03:00
2023
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Газпромбанк повысит комиссионное вознаграждение за хранение валюты
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Газпромбанк установил комиссионное вознаграждение за хранение денежных средств на банковских счетах в долларах с 1 декабря в размере 1%, а с 1 января — 12%, говорится на сайте... ПРАЙМ, 04.12.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Газпромбанк установил комиссионное вознаграждение за хранение денежных средств на банковских счетах в долларах с 1 декабря в размере 1%, а с 1 января — 12%, говорится на сайте банка.
"Уважаемые клиенты… Изменения вносятся в пункт 1.7 Тарифов и Тарифных планов. За хранение (размещение) денежных средств на банковских счетах в долларах США устанавливается следующий размер комиссионного вознаграждения: с 01.12.2023 — 1% годовых за хранение денежных средств в долларах США; с 01.01.2024 — 12% годовых за хранение денежных средств в долларах США", — говорится в сообщении.