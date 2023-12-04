2023-12-04T17:05:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/Forex/20231204/842452660.html
Доллар достиг максимума впервые с 14 ноября
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Рубль усиливает снижение: доллар уже выше 91 рубля — впервые с 14 ноября, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 17.04 мск растет на 66 копеек, до... ПРАЙМ, 04.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Рубль усиливает снижение: доллар уже выше 91 рубля — впервые с 14 ноября, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 17.04 мск растет на 66 копеек, до 91,07 рубля, евро — на 87 копеек, до 98,82 рубля, юаня — на 12 копеек, до 12,75 рубля.