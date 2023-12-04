МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Рубль усиливает снижение: доллар уже выше 91 рубля — впервые с 14 ноября, следует из данных Московской биржи. Биткоин достиг рекордной отметки впервые с апреля 2022 года

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.04 мск растет на 66 копеек, до 91,07 рубля, евро — на 87 копеек, до 98,82 рубля, юаня — на 12 копеек, до 12,75 рубля.