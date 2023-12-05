2023-12-05T08:22:57+03:00
2023-12-05T08:22:57+03:00
2023-12-05T08:22:57+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20231205/842456958.html
Евро достиг рекордной отметки впервые с 7 ноября
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Курс рубля продолжает снижаться, евро подскочил выше 99 рублей впервые с 7 ноября, американская валюта растет до 91,39 рубля, китайская – до 12,79 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 05.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Курс рубля продолжает снижаться, евро подскочил выше 99 рублей впервые с 7 ноября, американская валюта растет до 91,39 рубля, китайская – до 12,79 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 7.32 мск поднимается на 55 копеек, до 99,05 рубля, юань — на 6 копеек, до 12,79 рубля, доллар — на 46 копеек, до 91,39 рубля.