МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Курс рубля продолжает снижаться, евро подскочил выше 99 рублей впервые с 7 ноября, американская валюта растет до 91,39 рубля, китайская – до 12,79 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар достиг максимума впервые с 14 ноября

Курс евро расчетами "завтра" на 7.32 мск поднимается на 55 копеек, до 99,05 рубля, юань — на 6 копеек, до 12,79 рубля, доллар — на 46 копеек, до 91,39 рубля.