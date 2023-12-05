МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Доллар поднялся выше 92 рублей, впервые с 13 ноября, следует из данных Московской биржи. Бензин на российской бирже дешевеет 11-ю торговую сессию подряд

Отмечается, что рубль в ходе торгов вторника усилил падение.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.35 по московскому времени подскакивает на 1,10 рубля, до 92,03 рубля, евро — на 1,12 рубля, до 99,62 рубля, юаня — на 13 копеек, до 12,86 рубля.

Ранее утром евро достиг рекорда впервые с 7 ноября, превысив 99 рублей.