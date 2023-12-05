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2023
https://1prime.ru/Forex/20231205/842465555.html
Доллар превысил 92 рубля впервые с 13 ноября
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Доллар поднялся выше 92 рублей, впервые с 13 ноября, следует из данных Московской биржи. Отмечается, что рубль в ходе торгов вторника усилил падение. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 05.12.2023
валюта, рынки, новости, рубль, доллар, курс валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Доллар поднялся выше 92 рублей, впервые с 13 ноября, следует из данных Московской биржи.
Отмечается, что рубль в ходе торгов вторника усилил падение.
Курс доллара расчетами "завтра" на 15.35 по московскому времени подскакивает на 1,10 рубля, до 92,03 рубля, евро — на 1,12 рубля, до 99,62 рубля, юаня — на 13 копеек, до 12,86 рубля.
Ранее утром евро достиг рекорда впервые с 7 ноября, превысив 99 рублей.