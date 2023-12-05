МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Российская валюта слабеет против доллара и евро на фоне повышенного спроса на иностранную валюту, рассказал "Газете.Ru" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. Российский рынок акций корректируется вверх по индексу Мосбиржи

"Давление на рубль продолжает оказывать сезонный фактор. В конце года происходят повышенные бюджетные траты, а также всплеск потребительской активности. Все это увеличивает спрос на иностранную валюту. Ее покупки также усиливаются за счет вероятного притока рублей из акций и облигаций, которые продолжают снижение", — считает эксперт.

Как сообщил Бабин, ужесточенная монетарная политика Банка России по-прежнему поддерживает рубль и в то же время сдерживает потребительскую и деловую активность. По его словам, вместе с усиленными мерами валютного контроля это ограничивает потенциал обесценивания рубля в перспективе.

Ранее сообщалось, что доллар достиг максимума впервые с 13 ноября и поднялся выше 92 рублей. В то же время евро также достиг рекордной с 7 ноября отметки в 99 рублей.