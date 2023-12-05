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2023
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Эксперт объяснил декабрьское снижение курса рубля
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. Российская валюта слабеет против доллара и евро на фоне повышенного спроса на иностранную валюту, рассказал "Газете.Ru" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий... ПРАЙМ, 05.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Российская валюта слабеет против доллара и евро на фоне повышенного спроса на иностранную валюту, рассказал "Газете.Ru" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.
"Давление на рубль продолжает оказывать сезонный фактор. В конце года происходят повышенные бюджетные траты, а также всплеск потребительской активности. Все это увеличивает спрос на иностранную валюту. Ее покупки также усиливаются за счет вероятного притока рублей из акций и облигаций, которые продолжают снижение", — считает эксперт.
Как сообщил Бабин, ужесточенная монетарная политика Банка России по-прежнему поддерживает рубль и в то же время сдерживает потребительскую и деловую активность. По его словам, вместе с усиленными мерами валютного контроля это ограничивает потенциал обесценивания рубля в перспективе.
Ранее сообщалось, что доллар достиг максимума впервые с 13 ноября и поднялся выше 92 рублей. В то же время евро также достиг рекордной с 7 ноября отметки в 99 рублей.