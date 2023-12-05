МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Курс рубля ещё больше усиливает падение во вторник, в том числе евро подорожал до 100 рублей — впервые с 26 октября, следует из данных Московской биржи. Эксперт объяснил декабрьское снижение курса рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.49 мск подскакивает на 1,22 рубля, до 92,15 рубля, евро — на 1,42 рубля, до 99,92 рубля, юаня — на 14 копеек, до 12,87 рубля.

При этом минутами ранее курс евро поднимался до 100 рублей — максимума с 26 октября.