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2023
https://1prime.ru/Forex/20231205/842466747.html
Евро достиг 100 рублей впервые с 26 октября
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Курс рубля ещё больше усиливает падение во вторник, в том числе евро подорожал до 100 рублей — впервые с 26 октября, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 05.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Курс рубля ещё больше усиливает падение во вторник, в том числе евро подорожал до 100 рублей — впервые с 26 октября, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 16.49 мск подскакивает на 1,22 рубля, до 92,15 рубля, евро — на 1,42 рубля, до 99,92 рубля, юаня — на 14 копеек, до 12,87 рубля.
При этом минутами ранее курс евро поднимался до 100 рублей — максимума с 26 октября.