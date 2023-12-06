МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Курс рубля снижается в среду к доллару, юаню и евро: Доллар превысил 93 рубля впервые с 3 ноября, следует из данных Московской биржи. Аналитик раскрыл, что будет с курсом рубля в ближайшие 10 дней

Российская валюта продолжила слабеть на торгах среды, 6 декабря.

По данным биржи, курс доллара расчетами "завтра" на 7.44 по московскому времени растет на 69 копеек, до 92,97 рубля и минутами ранее уже поднимался выше 93 рублей, юань повышается на девять копеек, до 12,97 рубля, евро – на 42 копейки, до 100,4 рубля.