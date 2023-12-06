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2023
https://1prime.ru/Forex/20231206/842469649.html
Доллар подскочил выше 93 рублей впервые с 3 ноября
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Курс рубля снижается в среду к доллару, юаню и евро: Доллар превысил 93 рубля впервые с 3 ноября, следует из данных Московской биржи. Российская валюта продолжила слабеть на... ПРАЙМ, 06.12.2023
валюта, рынки, новости, рубль, доллар, евро, юань, курсы валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Курс рубля снижается в среду к доллару, юаню и евро: Доллар превысил 93 рубля впервые с 3 ноября, следует из данных Московской биржи.
Российская валюта продолжила слабеть на торгах среды, 6 декабря.
По данным биржи, курс доллара расчетами "завтра" на 7.44 по московскому времени растет на 69 копеек, до 92,97 рубля и минутами ранее уже поднимался выше 93 рублей, юань повышается на девять копеек, до 12,97 рубля, евро – на 42 копейки, до 100,4 рубля.