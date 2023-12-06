МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Сбербанк за последние полтора года вчетверо снизил долю кредитов юридическим лицам в недружественных валютах — до 6%, заявил вице-президент, директор департамента финансов банка Тарас Скворцов. Сбербанк назвал ожидаемую ставку ЦБ по итогам 2025 года

"За последние полтора года, с 2022 года, мы смогли в 4 раза снизить долю кредитов юридических лиц в недружественных валютах, и на сегодня она составляет лишь 6%", — сказал он на Дне инвестора Сбербанка.

Скворцов отметил также, что финансовый результат банковского сектора, особенно во второй половине года, сильно зависит от движения курсов валют.

"Но если посмотреть на "Сбер" и то, как мы управляем валютным риском, то у нас за 10 месяцев финансовый результат от переоценки ОВП (открытая валютная позиция – ред.) составил 2 миллиарда рублей", — добавил он.