МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Доля юаня в валютных сбережениях физлиц в ВТБ превысила 24% и обогнала евро, который занимает 17%, схожая картина наблюдается в банковском секторе в целом, заявил журналистам зампредседателя правления банка Георгий Горшков в рамках инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". ВТБ планирует расширять присутствие в Китае

"По итогам января-ноября портфель сбережений клиентов ВТБ в китайской валюте вырос более чем в 2 раза, до 12,7 миллиарда юаней. В результате ее доля в валютных накоплениях вкладчиков превысила 24% и обогнала долю евро (17%). Схожая тенденция характерна и для банковского рынка в целом", — сказал топ-менеджер.

При этом в валютном "кошельке" россиян по-прежнему лидирует доллар, занимая существенную его часть, добавил Горшков, не уточняя его долю. Он рассказал также, что по прогнозам ВТБ, к концу года юань с большой вероятностью займет более 25% в валютных накоплениях клиентов банка.

Также ВТБ прогнозирует, что по рынку в целом по итогам года портфель сбережений физлиц в китайской валюте увеличится на 60% и достигнет 70 миллиардов юаней. "Это позволит ему потеснить евро и занять второе место среди наиболее популярных иностранных валют. По нашим прогнозам, в следующем году его позиции продолжат укрепляться", — отметил Горшков.

Он добавил также, что дедолларизация пассивов физических лиц продолжается: вкладчики стремятся конвертировать имеющиеся сбережения в долларах и евро. Подавляющее большинство россиян выбирают для этого сберегательные продукты в рублях. Так, в розничном портфеле сбережений ВТБ они занимают уже порядка 90%.

Форум "Россия зовет!" проходит с 7 по 8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.