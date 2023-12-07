МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Операции в рублях в экспорте России в октябре выросли на 1,5 процентного пункта по сравнению с прошлым месяцем, до 40,5%, при этом доля рубля в импортных операциях снизилась на 1 процентный пункт, до 30,1%, говорится в материалах Центробанка. ЦБ оценил перспективы развития платежных механизмов России и Китая

"Во внешнеторговых операциях доля юаня в экспорте уменьшилась на 2 процентных пункта, до 33% в октябре, а в импорте стабильно оставалась на уровне 37%. В стоимостном выражении месячная экспортная выручка в китайских юанях уменьшилась с 12,3 миллиарда долларов США в сентябре до 10,9 миллиарда долларов США в октябре, а импортные платежи — с 9,5 до 9,4 миллиарда долларов США соответственно", — сообщил регулятор.

"В октябре операции в рублях в экспорте в относительном выражении увеличились на 1,5 процентного пункта, до 40,5%, а в импорте снизились на 1 процентный пункт, до 30,1%", — сказано в документе.