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2023
https://1prime.ru/Forex/20231207/842498422.html
ЦБ раскрыл долю операций в рублях в экспорте России в октябре
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Операции в рублях в экспорте России в октябре выросли на 1,5 процентного пункта по сравнению с прошлым месяцем, до 40,5%, при этом доля рубля в импортных операциях снизилась на 1... ПРАЙМ, 07.12.2023
банки, валюта, рынки, финансы, новости, россия, цб, рубль, экспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Операции в рублях в экспорте России в октябре выросли на 1,5 процентного пункта по сравнению с прошлым месяцем, до 40,5%, при этом доля рубля в импортных операциях снизилась на 1 процентный пункт, до 30,1%, говорится в материалах Центробанка.
"Во внешнеторговых операциях доля юаня в экспорте уменьшилась на 2 процентных пункта, до 33% в октябре, а в импорте стабильно оставалась на уровне 37%. В стоимостном выражении месячная экспортная выручка в китайских юанях уменьшилась с 12,3 миллиарда долларов США в сентябре до 10,9 миллиарда долларов США в октябре, а импортные платежи — с 9,5 до 9,4 миллиарда долларов США соответственно", — сообщил регулятор.
"В октябре операции в рублях в экспорте в относительном выражении увеличились на 1,5 процентного пункта, до 40,5%, а в импорте снизились на 1 процентный пункт, до 30,1%", — сказано в документе.