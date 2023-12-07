МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Физлица купили на российском рынке инвалюты в ноябре на 162,9 миллиарда рублей с 120,9 миллиарда в октябре, следует из "Обзора рисков финансовых рынков" Банка России. ЦБ оценил объем проданной экспортерами валютной выручки

"Население в ноябре, как и месяцем ранее, продолжило действовать контрциклически и купило валюты на 162,9 миллиарда рублей, из них на биржевом валютном рынке нетто-покупки составили 115,3 миллиарда, а через крупнейшие банки — суммарно 47,6 миллиарда рублей. Практически весь объем покупок пришелся на доллары США и евро", — говорится в обзоре.

Месяцем ранее ЦБ РФ сообщал, что физлица в октябре приобрели на российском рынке валюты на 120,9 миллиарда рублей, а в сентябре ещё меньше — 40,7 миллиарда.

Также объем нетто-покупок валюты на бирже со стороны нерезидентов из дружественных стран в ноябре увеличился на 27,1% и составил 267,7 миллиарда рублей (в октябре – 210,6 миллиарда). Спрос на валюту предъявляют в основном компании — клиенты иностранных банков, которые получают рублевую выручку от экспорта в Россию, и в меньшей степени клиенты – физические лица, которые меняют рубли, ранее переведенные из России, сообщает финансовый регулятор.