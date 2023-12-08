МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Создание привязанной к валютам стран БРИКС криптовалюты является одним из предложений для решения проблемы неполной конвертируемости валют ряда стран, в частности, России в рамках торговли с Индией, заявил глава российского Минфина Антон Силуанов. Россия предложит БРИКС создать свою расчетную единицу, заявил Силуанов

Министр 8 декабря, в пятницу, прочел лекцию на выставке "Россия".

"В следующем году наша страна будет председательствовать в БРИКС… и одна из тем, которые Минфин будет заявлять и прорабатывать с нашими коллегами, — создание расчетов и расчетной единицы, которая позволила бы решить вопросы конвертации, расчетов… Кстати, есть тоже одно из инновационных предложений — на базе определенной корзины валют стран БРИКС выпустить цифровой финансовый актив. Стейблкоин, обеспеченный корзиной валют стран БРИКС", — сказал Силуанов.

Россия в 2024 году будет председателем в БРИКС, в октябре в Казани пройдет саммит объединения. Сейчас в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, но недавно еще целый ряд государств получил приглашение присоединиться к организации.