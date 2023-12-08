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2023
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Силуанов назвал преимущества создания стейблкоина БРИКС
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Создание привязанной к валютам стран БРИКС криптовалюты является одним из предложений для решения проблемы неполной конвертируемости валют ряда стран, в частности, России в рамках... ПРАЙМ, 08.12.2023
валюта, рынки, экономика, новости, россия, антон силуанов, стейблкоин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Создание привязанной к валютам стран БРИКС криптовалюты является одним из предложений для решения проблемы неполной конвертируемости валют ряда стран, в частности, России в рамках торговли с Индией, заявил глава российского Минфина Антон Силуанов.
Министр 8 декабря, в пятницу, прочел лекцию на выставке "Россия".
"В следующем году наша страна будет председательствовать в БРИКС… и одна из тем, которые Минфин будет заявлять и прорабатывать с нашими коллегами, — создание расчетов и расчетной единицы, которая позволила бы решить вопросы конвертации, расчетов… Кстати, есть тоже одно из инновационных предложений — на базе определенной корзины валют стран БРИКС выпустить цифровой финансовый актив. Стейблкоин, обеспеченный корзиной валют стран БРИКС", — сказал Силуанов.
Россия в 2024 году будет председателем в БРИКС, в октябре в Казани пройдет саммит объединения. Сейчас в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, но недавно еще целый ряд государств получил приглашение присоединиться к организации.