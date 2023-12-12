МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Курс рубля усиливает рост, доллар опустился ниже 90 рублей, впервые с 1 декабря, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи упал ниже 3000 пунктов впервые с 22 сентября

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.26 мск снижается на 77 копеек, до 89,92 рубля.

Курс юаня в то же время опускается на 9 копеек, до 12,52 рубля, евро — на 66 копеек, до 97,04 рубля.