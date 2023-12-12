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2023
https://1prime.ru/Forex/20231212/842539325.html
Доллар упал ниже 90 рублей впервые с 1 декабря
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Курс рубля усиливает рост, доллар опустился ниже 90 рублей, впервые с 1 декабря, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 14.26 мск снижается на 77... ПРАЙМ, 12.12.2023
валюта, рынки, новости, рубль, доллар, курс валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Курс рубля усиливает рост, доллар опустился ниже 90 рублей, впервые с 1 декабря, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.26 мск снижается на 77 копеек, до 89,92 рубля.
Курс юаня в то же время опускается на 9 копеек, до 12,52 рубля, евро — на 66 копеек, до 97,04 рубля.