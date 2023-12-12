МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-ноябре снизился на 24,3%, а в ноябре — вырос на 6,4%, говорится в материалах ЦБ РФ. Источник: ЕК утвердила предложение по использованию замороженных активов ЦБ

Реальный курс рубля к доллару в ноябре вырос на 8,3% по сравнению с октябрем, к евро — на 6%.

Номинальный курс рубля к доллару в ноябре вырос на 7,1%, к евро — на 4,9%.