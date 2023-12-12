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2023
https://1prime.ru/Forex/20231212/842544188.html
Реальный эффективный курс рубля в январе-ноябре снизился на 24,3 процента
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Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-ноябре снизился на 24,3%, а в ноябре — вырос на... ПРАЙМ, 12.12.2023
валюта, рынки, новости, россия, курс рубля, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-ноябре снизился на 24,3%, а в ноябре — вырос на 6,4%, говорится в материалах ЦБ РФ.
Реальный курс рубля к доллару в ноябре вырос на 8,3% по сравнению с октябрем, к евро — на 6%.
Номинальный курс рубля к доллару в ноябре вырос на 7,1%, к евро — на 4,9%.