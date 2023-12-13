МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Власти Аргентины для борьбы с кризисом пошли на серьезную девальвацию национальной валюты, следует из слов министра экономики страны Луиса Капуто. В Индии высказались насчет вступления Аргентины в БРИКС

"Мы уточним официальный обменный курс. (Доллар) будет стоить 800 песо, (увеличение) будет сопровождаться увеличением налога Pais (на использование этой валюты — ред)", — сказал Капуто в видеообращении.

В настоящее время, согласно данным государственного Banco Nacion, курс которого является ориентиром для рынка, доллар при продаже банком стоит 400,5 песо, при покупке — 365,5.

В Аргентине есть ряд курсов доллара — официальный, черный (нелегальный) курс, курс для экспортеров, для финансового рынка, для туристических поездок.