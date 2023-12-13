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2023
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Аргентина вдвое снизит курс нацвалюты по отношению к доллару
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Власти Аргентины для борьбы с кризисом пошли на серьезную девальвацию национальной валюты, следует из слов министра экономики страны Луиса Капуто. "Мы уточним официальный обменный... ПРАЙМ, 13.12.2023
новости, валюта, рынки, экономика, мировая экономика, аргентина, валюта, курс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Власти Аргентины для борьбы с кризисом пошли на серьезную девальвацию национальной валюты, следует из слов министра экономики страны Луиса Капуто.
"Мы уточним официальный обменный курс. (Доллар) будет стоить 800 песо, (увеличение) будет сопровождаться увеличением налога Pais (на использование этой валюты — ред)", — сказал Капуто в видеообращении.
В настоящее время, согласно данным государственного Banco Nacion, курс которого является ориентиром для рынка, доллар при продаже банком стоит 400,5 песо, при покупке — 365,5.
В Аргентине есть ряд курсов доллара — официальный, черный (нелегальный) курс, курс для экспортеров, для финансового рынка, для туристических поездок.