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2023
https://1prime.ru/Forex/20231213/842546025.html
Валютные сбережения россиян вновь начали расти
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Россияне в октябре нарастили валютные сбережения на 0,7%, это произошло впервые с мая этого года, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ЦБ. В результате общий объем... ПРАЙМ, 13.12.2023
валюта, рынки, экономика, новости, россия, валюта, сбережения
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Россияне в октябре нарастили валютные сбережения на 0,7%, это произошло впервые с мая этого года, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ЦБ.
В результате общий объем накоплений граждан в валюте увеличился до 216,7 миллиарда долларов с 215,1 миллиарда месяцем ранее.
По-прежнему основную долю в сбережениях россиян занимает наличная валюта — на 1 ноября на руках у россиян было 96,3 миллиарда долларов, по сравнению с предыдущим месяцем прирост составил 1%, или 955 миллионов долларов.
Также идет стабильный рост накоплений россиян в зарубежных банках. По данным ЦБ, по итогам октября на валютных счетах у россиян было 76,4 миллиарда долларов, что больше суммы в сентябре на 1,7%.
При этом валютные депозиты в российских банках продолжили сокращаться 16-й месяц подряд, в октябре еще на 1,4% — до 41,7 миллиарда долларов. Одновременно объем средств в валюте на брокерских счетах россиян в октябре уменьшился на 4,5% и на 1 ноября 2023 года составил 2,24 миллиарда долларов.