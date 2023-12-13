МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Россияне в октябре нарастили валютные сбережения на 0,7%, это произошло впервые с мая этого года, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ЦБ. Путин спрогнозировал рост программы долгосрочных сбережений россиян

В результате общий объем накоплений граждан в валюте увеличился до 216,7 миллиарда долларов с 215,1 миллиарда месяцем ранее.

По-прежнему основную долю в сбережениях россиян занимает наличная валюта — на 1 ноября на руках у россиян было 96,3 миллиарда долларов, по сравнению с предыдущим месяцем прирост составил 1%, или 955 миллионов долларов.

Также идет стабильный рост накоплений россиян в зарубежных банках. По данным ЦБ, по итогам октября на валютных счетах у россиян было 76,4 миллиарда долларов, что больше суммы в сентябре на 1,7%.

При этом валютные депозиты в российских банках продолжили сокращаться 16-й месяц подряд, в октябре еще на 1,4% — до 41,7 миллиарда долларов. Одновременно объем средств в валюте на брокерских счетах россиян в октябре уменьшился на 4,5% и на 1 ноября 2023 года составил 2,24 миллиарда долларов.